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NBA／蟻人「喬丹論」又惹怒老將 喬治：這對比賽不太尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華受訪時的直白發言令許多老將不滿。 歐新社
愛德華受訪時的直白發言令許多老將不滿。 歐新社

「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）日前受訪時直言不諱地表示，他認為早些年代的球員並不具有真正的技術可言，喬丹（Michael Jordan）才是有技術的球員。此番言論一出立刻引起眾多球員與退役球星的反彈，而季後轉戰76人的喬治（Paul George）也在個人節目上發表看法。

愛德華靠著出眾的球技入選本屆巴黎奧運美國男籃代表隊，當時隊友哈勒戴（Jrue Holiday）就曾表示愛德華是陣中最多垃圾話的球員。愛德華有話直說的個性使得他的「喬丹論」引起一眾老將批評，34歲的的喬治也說：「他的言論對於比賽不太尊重。」

喬治雖然不認同愛德華的發言，不過仍肯定他的球技：「這樣的發言有點有失專業，他是個前途大好的球員，但考量到時代的轉變，他還是必須對過往年代的球員們展現敬意。」，「在這樣的轉變下，他可能不太了解魔術強森（Magic Johnson）等人的貢獻。」

對於愛德華的言論，「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）也曾反擊：「他這代的球員無法在20年前生存。」魔術強森則冷酷回應：「我不會回應連冠軍都拿不到的人。」

Anthony Edwards Paul George

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