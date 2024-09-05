NBA／盼未來與詹皇共享更多經歷 柯瑞：不是隊友也沒關係

勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）與湖人隊詹姆斯（LeBron James）在巴黎奧運夢幻聯動，幫助美國男籃完成奧運5連霸。柯瑞近日受訪時提到，這段經歷讓兩人之間友誼更加深厚。

柯瑞曾經與詹姆斯領軍的騎士隊，連4年在總決賽交手，雖彼此球迷互看不順眼，但兩人實際上交情很好。柯瑞接受《People》雜誌訪問時談到奧運經歷，「我們進行多次對決，現在我們成為隊友，且不是在全明星賽，而是在高壓比賽中。我認為這讓我們的互相尊重和友誼更加深厚。希望未來能共享更多經歷，就算不是隊友也沒關係。」

詹姆斯日前把IG頭像換成自己與柯瑞和杜蘭特（Kevin Durant）的合照，讓許多球迷相當欣慰，柯瑞表示，「我也發一張我們拿著獎牌的合照，成為奧運選手讓人自豪，我知道詹姆斯以前有這種經歷，但距離他2012年參加奧運後，時間已經過了很久。」

新賽季是柯瑞第16個賽季，詹姆斯則進入第22個賽季，他稱讚詹姆斯，「能保持這種高水準表現，一點也不讓人驚訝，這要歸功於他長期的努力不懈。」