NBA／76人將前進紐澤西？ 球團將審慎考慮此規劃

費城76人與現今主場「富國銀行中心（Wells Fargo Center）」的租約至2031年到期，76人球團有意在費城打造新場館，但遇到了許多麻煩，如今紐澤西州拋出橄欖枝，提供優渥條件給76人球團，球團也表示會認真考慮這項計畫。

76人與現今主場的租約將在2031到期，近期球團已在規劃後續球隊的走向。 美聯社

76人球團原本計畫斥資13億美元（約416.8億新台幣）在費城唐人街附近蓋新球館，但遭到當地居民反對，費城市政府也尚未批准，目前仍在談判中。費城所在的賓夕法尼亞州州長夏皮洛（Josh Shapiro）曾表示，希望能把76人留在費城，「我愛76人隊，他們是屬於費城的。」

The State of New Jersey is looking to acquire the Philadelphia 76ers, per @NROINJNews



“The state of New Jersey is making a serious push to convince the Philadelphia 76ers to move to New Jersey and into a new arena that would be built in Camden, four people familiar with the… pic.twitter.com/JcgiJnsBfc — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年7月18日

至於紐澤西州政府為了吸引76人投資當地，除了提供約4億美元（約128.2億新台幣）的免稅優惠外，更會讓球團在肯頓市（Camden）建設新球館，紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）更表態支持76人來紐澤西，目前76人球團在肯頓市已經有訓練中心等設施，球隊也坦言這些優渥條件確實值得考慮，球隊發言人麥恩狄（Molly Mita McEndy）表示，會認真考慮包含紐澤西州在內的潛力選項。