NBA／聯盟最難守後衛是厄文！國王大鎖：他會做前所未見動作

國王隊後衛艾利斯（Keon Ellis）因防守能力出眾，上季獲得重用。他近日受訪時被問到誰是聯盟最難防後衛，他的答案是獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）。

近日艾利斯上節目暢談防守聯盟頂級球星的心得，他直呼厄文最難防，「對我來說，最擔心那種能從遠處投籃的球員，如果能高效投進三分球，我就會覺得『該死』，因為必須更貼身防守，無法利用臂展。」

艾利斯認為雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）不依賴三分球，所以比較好守；布朗森（Jalen Brunson）、柯瑞（Steph Curry）和里拉德（Damian Lillard）這類球員較難守，因為要貼身。

艾利斯進一步解釋，「厄文不只能投三分，還能在中距離找到熱區，還會做你前所未見的動作。你以為防住他時，他又會用左手拋投，結果空心入網。他的控球能力非常好，知道自己在做什麼，知道如何到達自己的熱區。」