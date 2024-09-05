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NBA／退休後想當球隊老闆？ 柯瑞：絕對值得考慮

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞近期受訪表達自身對於經營球隊的興趣。 路透
柯瑞近期受訪表達自身對於經營球隊的興趣。 路透

繼詹姆斯（LeBron James）表示想參與新球隊的經營後，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）也表態想經營一支球隊，計畫退休後能成為球隊老闆，並說：「這絕對是值得考慮的。」

日前柯瑞在《Squawk on the Street》節目中聊到退休生涯，當中包含了他成為一支球隊老闆的理想，他說：「我覺得我能做得很好，幫助NBA維持他的崇高地位，妥善運用我在職業生涯中學到的東西，並且做好營運一支冠軍隊所需的一切。」

柯瑞也提到喬丹（Michael Jordan）的經驗、與幾年來在勇士隊老闆一旁的觀察，令他對經營球隊有些心得與興趣，並表示他理解到如何經營一隻世界級的球隊，「你會看到該如何對待一流的球員，以及創造良好體驗所需的投資，這樣球員們就會覺得被照顧，讓我們能發揮出高水平的能力。」

詹姆斯早已透露自己想當球隊的老闆，目前他也是芬威體育集團的股東，該集團旗下有不少職業球隊。 路透
詹姆斯早已透露自己想當球隊的老闆，目前他也是芬威體育集團的股東，該集團旗下有不少職業球隊。 路透

但柯瑞也重申自己現在仍會專注在球員身分，他說道：「但很顯然地，我知道在擔任聯盟中的任何其他角色之前，身為球員還有很多事要在球場上做好。但我絕對想成為球隊所有權的一部分。」

柯瑞近期才與勇士簽下一紙價值6260萬美元的延長合約，這筆薪水能負擔同城的大聯盟球隊奧克蘭運動家整隊的薪資。

LeBron James NBA Stephen Curry

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