NBA／馬刺強森願禮讓3號 保羅續寫「CP3」篇章

39歲的資深控衛保羅（Chris Paul）被勇士釋出後轉戰馬刺，而陣中24歲前鋒強森（Keldon Johnson）在個人IG貼出自己身穿「0號球衣」的照片，意即保羅將持續身披3號出戰，在馬刺延續「CP3」稱號。

在保羅傳出將加盟馬刺時，強森就曾被問及是否將讓出3號球衣，強森原先公開表態願意禮讓，但後續受訪又稱新賽季將不會換背號，不過事情再度出現變數，強森在IG上貼出自己身著0號球衣的肖像，意味著3號將讓予老將保羅，而0號也是強森在發展聯盟時期的背號。

勇士先前有意用交易的方式送走保羅，並將保羅下季3000萬美元（約9.6億新台幣）非保障合約的保障日推遲至7月1日自由市場開市，最終交易不成，勇士為避免龐大團隊薪資選擇裁掉保羅。保羅上季出賽58場，場均上場26.4分鐘，攻下9.2分、3.9籃板、6.8助攻，投籃命中率44.1%。

有「控球之神」稱號的保羅，生涯12度入選明星賽，囊括5次助攻王、6次抄截王、4度入選年度第一隊以及7度榮膺最佳防守陣容第一隊，不過仍缺一枚冠軍戒，本季轉戰馬刺將在波波維奇的指導下與怪物狀元溫班亞瑪並肩作戰。3號對於保羅也已成為個人象徵，從大學時期再到19年NBA生涯始終隨保羅在球場奔馳。