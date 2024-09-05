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NBA／THT找到新東家！與家鄉球隊公牛簽部分保障約
據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，「THT」霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）與家鄉球隊公牛達成協議，簽下部分保障合約。
霍頓-塔克2019年選秀會被魔術隊以第46順位選進，但立刻被交易到湖人隊。他新秀賽季只打6場例行賽和2場季後賽，最終隨湖人奪冠。
霍頓-塔克生涯第2年獲得重用，湖人也看中他潛力，2021年休賽季給他3年3200萬美元合約，但季後就被交易到爵士隊。他上季在爵士出賽51場，平均10.1分2.4籃板3.5助攻，三分命中率33%，季後成為自由球員。
霍頓-塔克出生於芝加哥，如今有望在家鄉球迷面前獻技。公牛休賽季用大鎖（Alex Caruso）換回澳洲新星吉迪（Josh Giddey），透過德羅展（DeMar DeRozan）先簽後換得到杜阿爾特（Chris Duarte），ESPN日前預測他們新賽季30勝52敗，東區第10。
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