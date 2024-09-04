快訊

基隆東岸商場鬥法！NET聲請假處分 拿9000萬元擔保獲准

柯文哲「公務員不坐牢」便簽 游淑慧：彭振聲口頭提過

外資賣超創史上最大！中信金蟬聯賣超冠軍 台積電也被大砍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞大籃／宋昕澔21歲生日飆21分 中華隊鋒線熄火仍輸球

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華隊今天嘗試1大4小陣容，但卻遭到南韓隊在比賽最後階段逆轉。圖／大專體總提供
中華隊今天嘗試1大4小陣容，但卻遭到南韓隊在比賽最後階段逆轉。圖／大專體總提供

亞洲大學籃球錦標賽下午舉行分組賽最後一天賽程，中華隊後衛宋昕澔在上半場就獨攬15分，並在21歲生日當天拿下全隊最高的21分，不過中華隊在鋒線進攻熄火的情況下，最終仍是不敵南韓。

今年接下政大男籃隊長重任的宋昕澔夏天行程滿檔，不僅在瓊斯盃披上中華白隊戰袍，還帶領政大前往高雄參加佛光盃，近期更是加入亞大籃中華隊陣中並扮演陣中最重要的進攻箭頭。

在今天出戰南韓的分組龍頭之爭戰中，宋昕澔在球隊鋒線熄火，其中劉丞勳遭到對手嚴加看防全場僅有5分進帳下，上半場就挺身而出拿下15分，最終也有全隊最高的21分進帳，外帶6籃板、3抄截，不過中華隊卻在領先了整場比賽下，於比賽最後一分鐘遭到逆轉，但仍是以分組第二名晉級4強。

對於無法在生日當天率隊取勝，宋昕澔也坦言今天開賽針對對手射手群做了不錯的對應，不過比賽後段南韓卻跳出奇兵，連續兩顆三分球扭轉比賽局勢，「後面我們還是有機會再碰上他們，到時候針對這點一定要做出應對。」

中華隊教練陳子威表示，今天球隊嘗試1大4小的陣容迎戰南韓，但這似乎是更適合對手的節奏，加上南韓這次是由單一球隊的檀國大學代表出賽，整體默契上確實更好，「另外就是我們今天得分點雖然分散，但主要得分點卻沒有出來，包括內線的機會以及丞勳被針對性防守，確實讓宋昕澔打得更佳辛苦一點，下一次再交鋒我們必須針對陣容做出調整。」

籃球

延伸閱讀

亞大籃／4小陣容遭南韓逆轉 中華隊仍以分組第2晉級

12強賽／中華隊60人名單9日議定 旅外球員考量有兩點

U18亞青／蔡其昌發6萬加菜金 勉勵柯敬賢：不要太快回來

棒球／世界排名出爐！U15幫助大 中華隊升到世界第3

相關新聞

亞大籃／宋昕澔21歲生日飆21分 中華隊鋒線熄火仍輸球

亞洲大學籃球錦標賽下午舉行分組賽最後一天賽程，中華隊後衛宋昕澔在上半場就獨攬15分，並在21歲生日當天拿下全隊最高的21...

亞大籃／4小陣容遭南韓逆轉 中華隊仍以分組第2晉級

亞洲大學籃球錦標賽進入第3天賽程，我國代表隊今天與南韓檀國大學爭奪分組龍頭，儘管整場比賽一路領先，但卻在比賽最後一分鐘失...

籃球／台韓職籃交流賽14日登場 三隊應援女神大合體

南韓KBL水原KT音速彈隊將在9月14、15日來台，與台北台新戰神、福爾摩沙夢想家隊於和平籃球館進行台韓籃球交流賽，今天...

UBA／盼助政大問鼎5連霸 菜鳥馬駿颿接下救火隊重責

上學年在UBA公開男一級完成4連霸的政治大學，今年面臨游艾喆、莫巴耶等5位主力球員畢業後，新學年迎來即戰力加盟，旅美4年...

籃球／第二屆CBL主客場賽燃戰火 輔大加入戰局有備而來

邁入第二屆的CBL大學籃球主客場邀請賽已於3日進行首場賽事，在今天的記者會上，參賽7校也由師長、教練帶領球員陣前喊話，這...

TPBL／洋將加入開訓 戰神總教練許皓程定好球員目標

確定總教練人選的台北台新戰神隊今天正式開訓，本土球員全數到齊，外籍球員奧利佛也加入訓練。開訓前，總教練許皓程特別準備團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。