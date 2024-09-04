亞大籃／宋昕澔21歲生日飆21分 中華隊鋒線熄火仍輸球

亞洲大學籃球錦標賽下午舉行分組賽最後一天賽程，中華隊後衛宋昕澔在上半場就獨攬15分，並在21歲生日當天拿下全隊最高的21分，不過中華隊在鋒線進攻熄火的情況下，最終仍是不敵南韓。

今年接下政大男籃隊長重任的宋昕澔夏天行程滿檔，不僅在瓊斯盃披上中華白隊戰袍，還帶領政大前往高雄參加佛光盃，近期更是加入亞大籃中華隊陣中並扮演陣中最重要的進攻箭頭。

在今天出戰南韓的分組龍頭之爭戰中，宋昕澔在球隊鋒線熄火，其中劉丞勳遭到對手嚴加看防全場僅有5分進帳下，上半場就挺身而出拿下15分，最終也有全隊最高的21分進帳，外帶6籃板、3抄截，不過中華隊卻在領先了整場比賽下，於比賽最後一分鐘遭到逆轉，但仍是以分組第二名晉級4強。

對於無法在生日當天率隊取勝，宋昕澔也坦言今天開賽針對對手射手群做了不錯的對應，不過比賽後段南韓卻跳出奇兵，連續兩顆三分球扭轉比賽局勢，「後面我們還是有機會再碰上他們，到時候針對這點一定要做出應對。」

中華隊教練陳子威表示，今天球隊嘗試1大4小的陣容迎戰南韓，但這似乎是更適合對手的節奏，加上南韓這次是由單一球隊的檀國大學代表出賽，整體默契上確實更好，「另外就是我們今天得分點雖然分散，但主要得分點卻沒有出來，包括內線的機會以及丞勳被針對性防守，確實讓宋昕澔打得更佳辛苦一點，下一次再交鋒我們必須針對陣容做出調整。」