NBA／「感覺背後被捅一刀」喬治父親直呼兒子已為快艇盡全力

喬治（Paul George）休賽季選擇離開快艇隊，與76人隊簽下4年2.12億美元合約。近日喬治父親登上兒子的播客節目，直言感覺遭快艇背叛。

喬治與雷納德（Kawhi Leonard）已在快艇聯手5季，每年都被視為爭冠勁旅，但兩人輪流受傷，從沒打進過總冠軍賽。上季喬治出賽74場，平均22.6分5.2籃板3.5助攻，三分命中率41.3%，仍相當有水準。

不過喬治無法與快艇談攏續約，他曾不滿表示快艇報價不夠尊重，因此最終轉戰76人。對此喬治父親說，「我感覺快艇在背後捅我們一刀，喬治為球隊做了很多，他付出110%努力，要求的不多，但他們（快艇）看法不同。喬治堅持自己信念，認為他們對待他的方式不可理喻。」

喬治父親提到，76人開出合理價碼，因此喬治毫不猶豫就簽約，他曾指望喬治去同城的湖人隊，但湖人已經沒錢。