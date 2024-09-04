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NBA／去年曾「戳眼」防詹皇 湖人開訓練營合約給古德溫

聯合新聞網／ 綜合報導
古德溫(左)、詹姆斯(右)。 路透
古德溫(左)、詹姆斯(右)。 路透

據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，古德溫（Jordan Goodwin）與湖人達成協議，簽下一份「Exhibit 10」合約。

古德溫去年休賽季隨比爾（Bradley Beal）交易案，被巫師隊交易到太陽隊，季中太陽又把他送往灰熊隊。他上季總共出賽57場，場均6.5分4.4籃板2.7助攻，三分命中率29.8%，是一名防守能力不錯的190公分後衛。

值得一提的是，去年熱身賽古德溫防守「詹皇」詹姆斯（LeBron James）時，曾將手貼在詹姆斯臉上，還用手指戳眼，引發球迷熱議。

新賽季訓練營即將展開，湖人陸續開Exhibit 10合約給23歲後衛奧利瓦里（Quincy Olivari）、27歲長人凱利（Kylor Kelley）及古德溫。

Exhibit 10合約是非保障性質的訓練營合約，如果球員被裁掉後加入G聯盟球隊，能獲得一筆額外獎金。目前湖人15人名單已滿，雙向合約也有3人，若湖人想將古德溫合約轉正，必須裁掉球員。

湖人

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