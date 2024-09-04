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NBA／楊恩稱Kobe特別討厭林書豪 提格同意並曝尖酸言論原因
前球員提格（Jeff Teague）近日邀請「黑人問號」楊恩（Nick Young）上播客節目，再度談到已故球星布萊恩（Kobe Bryant）與林書豪之間的關係。
楊恩曾效力湖人隊4個賽季，他回憶當初加盟湖人的感受，「布萊恩是很嚴厲的人，他有時不願和我們一起練，會大聲噴垃圾話，說出每個人的弱點。因此當他離開球場，所有人都會鬆一口氣。」
楊恩指出布萊恩雖很嚴格，但對林書豪特別糟糕。提格同意楊恩說法，並提到2014年布萊恩叫高層簽下他，但洛杉磯稅金太高，因此他拒絕湖人報價，留在老鷹隊；湖人則發動交易得到林書豪。
提格回憶與湖人交手時，布萊恩指著林書豪對他說，「你把我留在這裡和這爛貨一起，我告訴他們（高層）招募你，你害怕了嗎？」
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