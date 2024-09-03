WNBA／新人王熱門人選 克拉克改寫女籃歷史

美國女子職籃（WNBA）新人王即將出爐，印第安納狂熱隊球星克拉克是熱門人選。媒體以「克拉克效應」形容她引領的女籃風潮，除了她的出色球技和票房保證，還有她掀起的種族和性別話題。

4月13日，美國女子職籃選秀會前夕，「週六夜現場」（Saturday Night Live）主持人麥可切（MichaelChe）又開了女籃的玩笑。他說：「愛荷華大學宣布籃球明星克拉克的球衣退役了，她將換穿一件圍裙。」這段話引發一片噓聲。

麥可切搞笑揶揄美國女籃不受重視，然而當克拉克（Caitlin Clark）身穿NIKE黑色球衣現身這個老牌深夜綜藝節目時，觀眾爆發尖叫聲，久久不停。

印第安納狂熱隊後衛克拉克現年22歲，她在全美大學體育聯盟（NCAA）時，就已風靡全國。

克拉克因出色的超遠三分投射能力，常被拿來與NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）相比。美國觀眾不僅喜愛她場上的風采，也著迷於她對籃球的熱情。

克拉克出身愛荷華州，5歲開始打籃球。由於父親找不到適齡的女孩聯盟，克拉克因此直接參與男孩聯盟，當她13歲進入女子聯盟時，已比同齡者領先一步。

克拉克高中前，已吸引NCAA一級籃球隊關注，並於2019年宣布加入愛荷華大學。

大學期間，克拉克率隊連續兩季打進NCAA一級女籃冠軍賽，創下隊史紀錄。個人方面，她在130場大學比賽中累計得到3685分，創下NCAA一級男、女籃史上總得分最高的紀錄，期間帶動女籃收視率和現場觀眾人數大幅成長。

華爾街日報（Wall Street Journal）曾描述：「無論克拉克和愛荷華鷹眼隊（Iowa Hawkeyes）在哪裡打球，路人會在寒風中站在外頭好幾個小時，只為了進去觀看比賽。」

克拉克大三時打全國總決賽，收視人數達990萬，大四時更達到1870萬，超過前一年NBA總決賽和MLB（美國職棒大聯盟）世界大賽的任何一場比賽。

她引領的美國女籃狂熱被媒體稱為「克拉克效應」，代表一種時代現象。今年4月，克拉克被印第安納狂熱隊以首輪第1順位的「狀元籤」選上，魅力延燒。

職業生涯第一個賽季，克拉克繼續寫下新紀錄。她成為WNBA史上最快達成200分50助攻的球員；1日，她在對達拉斯飛馬隊（Dallas Wings）的比賽後，超越傳奇名將凱欽絲（Tamika Catchings），成為隊史新秀得分王，聲勢再看漲。

「克拉克效應」不僅體現在球場表現，還有她的形象、背景和身分。有媒體認為，她在美國主流社會受歡迎程度，有如樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）分析，WNBA球員70%是黑人；另外，近1/3是LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒），且大部分球員來自城市，相較之下，克拉克是來自愛荷華州的白人和異性戀者。這些背景讓她格外與眾不同，可能是她受歡迎的重要原因之一。

隨著克拉克走紅，球場上傳出不少關於種族偏見的爭議。媒體經常將她與同期的芝加哥天空隊（ChicagoSky）非裔前鋒瑞絲（Angel Reese）相提並論。

兩人的競爭可追溯至大學時期。

2023年，NCAA一級女籃冠軍戰中，瑞絲所屬的路易斯安那州立大學（LSU）擊敗克拉克的愛荷華大學；比賽接近尾聲時，瑞絲挑釁克拉克，做出摔角選手約翰希南（John Cena）的「你看不見我」手勢（暗指「你跟我不在同一個水平上」），火藥味十足，瑞絲因此遭批評。

NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）曾推文表示，瑞絲和克拉克的競爭，讓他想起自己與「大鳥」博德（Larry Bird），稱許「她們席捲了女子籃球」。

因為年紀輕輕就成為眾所矚目焦點，克拉克在球場上也招致不少攻擊。之前一場印第安納狂熱隊與芝加哥天空隊的比賽中，克拉克在第四節運球時，被對方後衛德西爾（Diamond DeShields）直接撞倒；德西爾被判一級惡意犯規。

這個賽季，WNBA的惡意犯規中，17%（29次中有5次）是針對克拉克而來。

之前，克拉克未能入選奧運代表隊也令外界和球迷震驚。今日美國報（USA Today）分析，她之所以缺席是因為未達標準，包括未能參加美國國家隊訓練營。

面對爭議，克拉克始終抱持正向思考，也用實力交出令人驚豔的菜鳥球季成績。

被問到對新人王的期待時，她一本初衷表示：「如果你打籃球是為了贏得個人獎項，不管你是在哪個等級，方向就錯了。」