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NBA／父親曾遭獨行俠老闆冒犯！布朗森再曝轉戰尼克原因 庫班：我道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
庫班在節目上針對冒犯家人一事向布朗森道歉，上演世紀大和解。 路透社
庫班在節目上針對冒犯家人一事向布朗森道歉，上演世紀大和解。 路透社

尼克明星後衛布朗森Jalen Brunson）2022~23賽季因為合約問題決定離開達拉斯，轉戰「大蘋果」。近日在一檔播客《室友秀（Roommates Show）》中他表示當時在尼克擔任助理教練的父親老布朗森（Rick Brunson）介入合約後，老闆庫班（Mark Cuban）曾說出冒犯之詞導致嫌隙產生，最終間接促成這筆交易。庫班也在同一檔節目中向布朗森道歉，上演世紀大和解。

布朗森前四年職業生涯都在獨行俠度過，因此他曾提出希望2021~22賽季能收到一份4年價值5500萬美元（約台幣17億）的續約，庫班也同意開出這個價碼。不過在看到布朗森經紀人明茲（Aaron Mintz）的訊息後他提出異議，內容顯示老布朗森希望合約價碼每一季至少1800到2300萬美元（約台幣5.7到7.4億）。

庫班指出老布朗森此時在尼克擔任助理教練，若他介入談判，情況將變得相當複雜，而且可能代表獨行俠不可能有機會勝出。「當老布朗森，他（布朗森）的雙親接手時，情況將會變得很糟糕」庫班在2023年受《ESPN》採訪時說道。

父親介入讓管理層不滿意，老闆的立場也布朗森感到不快。他表示，「整件事情中我唯一不喜歡的是當庫班說『當父母介入時，事情就會變得混亂』，我覺得有一點被小小的冒犯到。」

最後庫班在節目上真摯道歉，「我道歉，如果讓你認為我用先入為主的方式看你，那不是我的本意，但這很難處理，因為從各方面來看這都是一次特殊的談判。」

Jalen Brunson 布朗森

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