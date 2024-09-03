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TPBL／洋將加入開訓 戰神總教練許皓程定好球員目標

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神隊今天正式開訓。圖／戰神隊提供
戰神隊今天正式開訓。圖／戰神隊提供

確定總教練人選的台北台新戰神隊今天正式開訓，本土球員全數到齊，外籍球員奧利佛也加入訓練。開訓前，總教練許皓程特別準備團隊守則，從訓練的基本態度到個人目標設定的叮嚀，搭配上賽季例行賽連敗至挺進冠軍賽的精華影片，藉此強化球員們正面思考，他說：「只有累積，沒有奇蹟，上賽季我們付出努力，一步步達到我們想要的目標，朝對的方向努力，相信這賽季也能依舊美好。」

從影片中重新回顧上賽季的拚戰過程，戰神隊長林宜輝感謝許皓程的用心，但也開玩笑說：「看完影片感覺回到過去，又年輕一歲。」他期許新賽季能夠像影片的尾聲一樣「走在冠軍的道路上」。

許皓程於團隊守則中強調「團隊優於個人」的觀念，他叮囑說：「以團隊的利益為優先，發揮自己最大努力執行對團隊好的事情，決定我們會走到哪。」此外，許總也強調溝通的重要性，無論是教練團、球員都應保持密切的溝通，能彼此互相幫忙變得更好，更笑稱：「Michael（曹薰襄）都請我幫他伸展了，如果你們有需要練投撿球，都可以直接尋求教練們的協助。」

面對今年加入許多新成員，許皓程提到，競爭激烈是必然，但隊內良性的競爭，從訓練時就提高強度，會讓戰神進步更多。他也期盼大家共同放眼總冠軍為最終目標，朝同一方向邁進。

許皓程也為每位球員訂定今年目標，「小台」黃聰翰設定的目標是「成為聯盟前三名射手」，小台笑說：「要比洋將強確實是蠻有難度，但訂下目標就是給自己達成的動力，全力以赴。」

奧利佛首日訓練，很開心能加入團隊，「隊友們都非常親切，很熱情的與我講話歡迎我的到來。」他抵台第3天，仍受時差影響身體略顯疲憊，認為在訓練持續下，很快將能克服。

戰神正式開訓後，將著重團隊戰術的演練，以及外籍球員的默契磨合，下周起將先後與南韓職籃KBL水原KT音速彈、高陽索諾天空槍手、安養正官庄赤紅火箭及昌原LG獵鷹隊進行交流賽，持續為新賽季做準備。

籃球

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