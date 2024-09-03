NBA／喬丹打棒球曾觸犯「潛規則」 幸未遭觸身球伺候

中職日前因為大比分盜壘的「潛規則」引發巨大討論，類似這種情況在各國職棒都曾發生過，就連「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）昔日退休跑去打棒球都曾觸犯「潛規則」，幸好後續沒有遭遇到觸身球報復。

喬丹當年效力芝加哥白襪隊2A球隊伯明罕男爵，在某場比賽球隊取得11比0領先情況下，喬丹8局擊出二壘安打隨後在對手沒有防備下盜向三壘。

當時總教練法蘭柯納（Terry Francona）目睹這一幕後，馬上向對手致歉，賽後更把喬丹叫進辦公室，跟他解釋了一些棒球場上的「不成文規定」，提醒他要注意一下。

不過這些說法卻遭到好勝心強大的喬丹質疑，他回應道：「如果是在NBA，當你已經領先20分，你會嘗試把差距擴大到30分。」

對於兩項運動的「文化差異」，法蘭柯納表示可以理解，他也肯定喬丹對於棒球運動的尊重與熱愛。由於法蘭柯納的保護，加上對手也尊敬喬丹在體育史上的非凡成就，他並沒有在接下來的交手中遭對方觸身球伺候。

Michael Jordan in the box, Harry Caray on the call. A must watch.pic.twitter.com/8Q38an7fvr — Baseball’s Greatest Moments (@BBGreatMoments) 2024年8月28日