快訊

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

成黑馬接任台北101董座！賈永婕笑喊：總經理負責專業精準 我負責美麗時尚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／喬丹打棒球曾觸犯「潛規則」 幸未遭觸身球伺候

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬丹第一次退休後轉去打棒球。圖取自MLB官網
喬丹第一次退休後轉去打棒球。圖取自MLB官網

中職日前因為大比分盜壘的「潛規則」引發巨大討論，類似這種情況在各國職棒都曾發生過，就連「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）昔日退休跑去打棒球都曾觸犯「潛規則」，幸好後續沒有遭遇到觸身球報復。

喬丹當年效力芝加哥白襪隊2A球隊伯明罕男爵，在某場比賽球隊取得11比0領先情況下，喬丹8局擊出二壘安打隨後在對手沒有防備下盜向三壘。

當時總教練法蘭柯納（Terry Francona）目睹這一幕後，馬上向對手致歉，賽後更把喬丹叫進辦公室，跟他解釋了一些棒球場上的「不成文規定」，提醒他要注意一下。

不過這些說法卻遭到好勝心強大的喬丹質疑，他回應道：「如果是在NBA，當你已經領先20分，你會嘗試把差距擴大到30分。」

對於兩項運動的「文化差異」，法蘭柯納表示可以理解，他也肯定喬丹對於棒球運動的尊重與熱愛。由於法蘭柯納的保護，加上對手也尊敬喬丹在體育史上的非凡成就，他並沒有在接下來的交手中遭對方觸身球伺候。

相關新聞

NBA／唐西奇爬萬里長城自帶拐杖 泰托姆坦言會懼高

近日，唐西奇（Luka Doncic）、泰托姆（Jayson Tatum）、班切羅（Paolo Banchero）威廉森（Zion Williamson）等因球鞋品牌的邀請前往中國大陸的上海和北京進行

TPBL／洋將加入開訓 戰神總教練許皓程定好球員目標

確定總教練人選的台北台新戰神隊今天正式開訓，本土球員全數到齊，外籍球員奧利佛也加入訓練。開訓前，總教練許皓程特別準備團隊...

NBA／喬丹打棒球曾觸犯「潛規則」 幸未遭觸身球伺候

中職日前因為大比分盜壘的「潛規則」引發巨大討論，類似這種情況在各國職棒都曾發生過，就連「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）昔日退休跑去打棒球都曾觸犯「潛規則」，幸好後續沒有遭遇到觸身球報復

NBA／不能被「Google」的男人！法國名將重返歐陸戰場

老將佛尼爾（Evan Fournier）今夏雖幫助法國男籃一路殺到奧運金牌戰，最終仍不敵美國隊，連兩屆獲得銀牌；結束奧運賽程後，佛尼爾遲遲沒能得到NBA球隊的青睞，據消息指出，他將重回歐陸賽場，以兩年

WNBA／王牌當家威爾森狂砍41分17籃板 火燙手感詹皇也驚嘆「太厲害」

拉斯維加斯王牌隊中鋒威爾森（A'ja Wilson）近日狀況超火燙，前戰面對水星隊更是上演天神下凡，狂轟41分17籃板超大號雙十，連詹姆斯（LeBron James）都在個人IG發布限時動態盛讚道：「

NBA／傳「九指神射」試訓勇士 爭取重返NBA機會

原本「九指神射」伯坦斯（Davis Bertans）的經紀人卡爾尼提斯（Arturs Kalnitis）透露，他的客戶將與金州勇士一起備戰新賽季，並祝福他在灣區的新旅程，但這消息很快就被知名記者史坦（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。