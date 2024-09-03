NBA／不能被「Google」的男人！法國名將重返歐陸戰場
老將佛尼爾（Evan Fournier）今夏雖幫助法國男籃一路殺到奧運金牌戰，最終仍不敵美國隊，連兩屆獲得銀牌；結束奧運賽程後，佛尼爾遲遲沒能得到NBA球隊的青睞，據消息指出，他將重回歐陸賽場，以兩年400萬美元的價碼加入奧林匹亞科斯籃球俱樂部。
佛尼爾在加入金塊之前，原本效力法國聯賽球隊，轉戰NBA後，陸續待過魔術、魔術、塞爾蒂克、尼克、活塞等隊；今年休賽季，活塞決定不執行佛尼爾（Evan Fournier）下季1900萬美元的球隊選項，讓他成為完全自由球員。
佛尼爾上季僅出賽32場，場均得到6.9分1.5助攻1.8籃板；整個NBA生涯累積出賽704場，場均拿到13.6分2.7籃板2.5助攻，三分命中率37.4%。
人稱無法被「Google」的男人，佛尼爾由於其特殊姓氏在搜尋時會連結到令人不適的圖片，而成了球迷之間開玩笑的話題，就連他本來都拿來自嘲，提醒眾人不要隨便搜尋，否則後果自負。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言