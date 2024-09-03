NBA／不能被「Google」的男人！法國名將重返歐陸戰場

老將佛尼爾（Evan Fournier）今夏雖幫助法國男籃一路殺到奧運金牌戰，最終仍不敵美國隊，連兩屆獲得銀牌；結束奧運賽程後，佛尼爾遲遲沒能得到NBA球隊的青睞，據消息指出，他將重回歐陸賽場，以兩年400萬美元的價碼加入奧林匹亞科斯籃球俱樂部。

佛尼爾在加入金塊之前，原本效力法國聯賽球隊，轉戰NBA後，陸續待過魔術、魔術、塞爾蒂克、尼克、活塞等隊；今年休賽季，活塞決定不執行佛尼爾（Evan Fournier）下季1900萬美元的球隊選項，讓他成為完全自由球員。

佛尼爾上季僅出賽32場，場均得到6.9分1.5助攻1.8籃板；整個NBA生涯累積出賽704場，場均拿到13.6分2.7籃板2.5助攻，三分命中率37.4%。

人稱無法被「Google」的男人，佛尼爾由於其特殊姓氏在搜尋時會連結到令人不適的圖片，而成了球迷之間開玩笑的話題，就連他本來都拿來自嘲，提醒眾人不要隨便搜尋，否則後果自負。