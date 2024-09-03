WNBA／王牌當家威爾森狂砍41分17籃板 火燙手感詹皇也驚嘆「太厲害」

拉斯維加斯王牌隊中鋒威爾森（A'ja Wilson）近日狀況超火燙，前戰面對水星隊更是上演天神下凡，狂轟41分17籃板超大號雙十，連詹姆斯（LeBron James）都在個人IG發布限時動態盛讚道：「太厲害了！！！！」

28歲的威爾森是王牌絕對核心，上兩個賽季都帶領球隊奪得總冠軍，去年也順利獲得總決賽MVP。今年賽季再度衝擊金盃，她在近3場比賽都展現絕佳狀態，分別繳出42分6籃板、26分16籃板和41分17籃板，命中率是可怕的66％。

贏過水星後，詹姆斯在個人IG發布限時動態大讚這位女籃巨星：「太厲害了！！！！我的姊妹比你強太多了。」

詹姆斯IG限時動態。 截自IG

事實上，威爾森和詹姆斯頗有緣分。上賽季例行賽她曾砍下單場53分追平聯盟紀錄，當時著用的鞋款便是詹姆斯的球鞋，讓詹皇開心寫道：「是球鞋的緣故！不對，這一切是她自己的本事，即使她穿那雙鞋真的很好看。」而今年運動品牌大廠耐吉（Nike）也給足這位巨星尊重，推出威爾森專屬球鞋。

目前王牌走過開季的顛簸，後以一波10勝1敗找回自信，目前累積20勝12敗位居聯盟第4，確定取得季後賽門票，接下來將全力挑戰三連霸大業。