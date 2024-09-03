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NBA／傳「九指神射」試訓勇士 爭取重返NBA機會

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士將邀請伯坦斯進行試訓。 美聯社
勇士將邀請伯坦斯進行試訓。 美聯社

原本「九指神射」伯坦斯（Davis Bertans）的經紀人卡爾尼提斯（Arturs Kalnitis）透露，他的客戶將與金州勇士一起備戰新賽季，並祝福他在灣區的新旅程，但這消息很快就被知名記者史坦（Marc Stein）提出澄清。

史坦指出，勇士將會先邀請伯坦斯試訓，再決定是否開給他「Exhibit 10」合約。這情況類似去年的老將蓋伊（Rudy Gay），勇士當時也是邀約他試訓，但最終並未開給他合約。

來自拉脫維亞的伯坦斯，身高6呎10吋，他在2016-17年加入馬刺團隊，之後在2019年夏天被交易到巫師，於隔年簽下5年8000萬美元的合約。不過在上場空間壓縮的情況下，表現也直線下滑，2022年2月被送到獨行俠，賽季結束後又被換到雷霆。

今年2月伯坦斯再被雷霆交易到黃蜂，在這筆被視為溢價合約結束後，黃蜂選擇將他裁掉。伯坦斯先是代表拉脫維亞出征奧運資格賽，後續也傳出他拒絕了西甲豪門皇馬的報價，仍想繼續留在NBA。

31歲的伯坦斯上季場均拿下6.7分1.2籃板1.4助攻，生涯則是7.7分2.4助攻2.1籃板，三分命中率達到39.6%，每場可以投進1.9顆三分球。

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