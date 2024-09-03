NBA／25歲就飛不起來？唐西奇上季灌籃僅2次 創生涯最低紀錄
獨行俠當家唐西奇（Luka Doncic）是近年NBA控球前鋒代表性存在，6呎7吋（約200公分）身高與230磅（約104公斤）體重讓他即便在內線仍有身材優勢，不過這位「大個子」控球卻鮮少上演灌籃美技，甚至在上賽季例行賽中僅有2次灌籃，創下個人生涯新低。
數據顯示，唐西奇上賽季例行賽出手次數聯盟最高，共1652球，不過灌籃次數卻僅有2次，佔千分之一，在所有球員中排第21名。
前20名球員中只有英格斯（Joe Ingles）和休士頓（Caleb Houstan）身高比他更高，不過相比唐西奇掌握大量球權與25歲的年紀，前者已是36歲老將，後者則是場均出賽時間僅13.8分鐘的外線射手。
有網友近期分享唐西奇的新秀賽季灌籃集錦，影片中不乏出現戰斧式扣籃等精彩畫面，證明這位巨星曾經也會帶來精彩的灌籃秀。
事實上，數據表示唐西奇生涯例行賽共71次灌籃中，有足足25次出現在新秀賽季，第2年就大幅下跌至14次，接下來數年也不曾高於12次，甚至有兩季是個位數。
外界猜想唐西奇減少灌籃次數是為了保留體力和避免受傷，上場時間逐年增加且握有大量球權，讓他每一回合幾乎都會參與進攻，相當消耗體力。將灌籃改為上籃可以避免體能過度消耗，還能減少落地等的受傷風險。
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