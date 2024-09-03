NBA／坐冷板凳沒閒著！溜馬少主哈利伯頓自曝奧運期間忙「招攬」

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在巴黎奧運成功鍍金，不過總計僅出賽26分鐘，甚至準決賽和金牌戰都未能上場，讓他在個人社群發文自嘲「分組報告什麼都沒做還是拿到A」。

近日在接受採訪時，哈利伯頓也談到這段經歷，並幽默自曝奧運期間其實都在忙著「招人」，試圖說服美國隊球員前往印第安納。

When you ain’t do nun on the group project and still get an A🏅 pic.twitter.com/xpshYZhMyA — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) 2024年8月10日

哈利伯頓上賽季以場均10.9助攻獲得「助攻王」，並帶領溜馬睽違10年再登東決舞台，優良表現也讓他成功入選美國隊。不過由於陣中星光熠熠，上場時間成為難題，因此他只打了3場比賽，每場出賽皆低於9分鐘。

近日接受《奧什科西北報Oshkosh Northwestern》記者馬維爾（Justin Marville）訪問時，哈利伯頓便談到這次五環之旅，並開玩笑說自己雖然沒有上場，但也沒閒下來，在幫溜馬招攬球星，「我基本上招募了美國隊的所有人。他們當中任何人想要加入印第安納我都完全支持。」

哈利伯頓也透露有被其他隊友招募，但他強調不會離開印城到其他地方打球。去年夏天他以5年最高2.6億美元（約台幣83.3億）續留溜馬，並在上季繳出場均20.1分10.9助攻3.9籃板，成為陣中絕對核心。