NBA／唐西奇爬萬里長城自帶拐杖 泰托姆坦言會懼高

近日，唐西奇（Luka Doncic）、泰托姆（Jayson Tatum）、班切羅（Paolo Banchero）威廉森（Zion Williamson）等因球鞋品牌的邀請前往中國大陸的上海和北京進行參訪活動。

Luka Dončić, along with the core NBA members of the @Jumpman23 brand, have arrived in China. pic.twitter.com/JF8kWOUTlF — Luka Donkicks (@LukaDonkicks) 2024年8月29日

除了在上海外灘欣賞夜景並合影留念，在北京的觀光行程中，眾人自然也是前往著名的萬里長城參觀。有趣的是，在登上陡峭的長城過程中，年僅25歲的唐西奇居然手拿拐杖慢慢地走上去，引發媒體的好奇：「你的拐杖是從哪裡拿到的？」

“Where’d you get the stick from?”



Luka Doncic: “I don’t know, I brought it with me.”



“Yeah, from where?”



Luka: “From Slovenia.” 😂



(via @Jumpman23)pic.twitter.com/iQBEKKuJMq — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年9月1日

唐西奇回應道：「我不知道，它就在我手上了。」媒體又追問到底從哪來的？唐西奇氣喘吁吁地說，「從斯洛維尼亞來的。」

另外像泰托姆還在受訪中提到自己有點懼高，而體型巨大的威廉森則是直呼有夠熱，忙著要拿毛巾擦汗。

The guys were hiking the Great Wall of China today 🫡 @jaytatum0 @Zionwilliamson @luka7doncic pic.twitter.com/rTrxajlYOI — Overtime (@overtime) 2024年8月31日

唐西奇、泰托姆、威廉森和班切羅的中國之旅也在街頭籃球場與球迷互動，並且在場上獻技，感受當地球迷的熱情。唐西奇表示：「這裡擁有令人難以置信的籃球文化。你可以看到人們對於籃球的熱情，和他們互動是很特別的經歷。」

Luka magic 🪄 ⚽️ pic.twitter.com/oiSsBJT59p — Luka⁷⁷ Updates 🇸🇮 (@LukaUpdates2) 2024年8月29日

泰托姆則透露這是他第4次造訪中國，只是距離了前一次活動已經好幾年。「看到粉絲的支持我感到很高興，我很期待能夠再次回來這裡。」泰托姆也對粉絲送他的禮物十分感動。

不過感動之餘，泰托姆卻在和球迷的一對一單挑中出現尷尬一幕，籃下連續3次出手落空，影片在社群上傳出引發一些球迷的嘲諷，但也有人為他緩頰，認為泰托姆只是故意作效果。

Jayson Tatum in China 😬



(h/t @sidelinesources)pic.twitter.com/uvrXIoQDQh — Legion Hoops (@LegionHoops) 2024年8月29日

包括唐西奇、泰托姆、威廉森都有屬於自己的簽名鞋款，年輕的班切羅近日也流出個人Logo，顯然未來也會有專屬自己的鞋款和服飾等商品。