NBA／與勇士續簽一年延長合約 柯瑞：目標依然是勝利

在巴黎奧運鍍金後，柯瑞（Stephen Curry）以1年6260萬美元（約19.9億台幣）與勇士延長合約，成為史上第4位球員生涯總薪資超過5億美元（約160億台幣）。

對此，柯瑞深表感謝，「這與我的觀點無異，很感謝能夠處於這個位置與得到機會，以及身旁的人在一路上的支持。我一直希望在職業生涯中只效力1支球隊，所以能夠解決續約問題，把專注力完全放在下個賽季很棒。」

他再說道：「這一切還是有關勝利，並且一步一腳印讓球隊得到機會。標準沒有改變、期待也沒有改變。」