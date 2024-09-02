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NBA／衛少轉戰金塊聯手約柯奇 總裁盛讚：他在球隊我很榮幸

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊總裁克倫克評論斯特布魯克，並盛讚「讓他在我們隊上是榮幸」。 美聯社
金塊總裁克倫克評論斯特布魯克，並盛讚「讓他在我們隊上是榮幸」。 美聯社

「衛少」衛斯特布魯克Russell Westbrook）今年休賽季轉戰金塊，聯手3屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）備受關注。近日球隊總裁克倫克（Josh Kroenke）就評論這位資深球員，並盛讚「讓他（衛斯特布魯克）在我們隊上是榮幸」。

根據丹佛郵報（The Denver Post）記者杜蘭多（Bennett Durando）報導，克倫克分享了與衛斯特布魯克會面的經過，並盛讚這位球員，「在與他簽下合約後我有機會和他見面，並且就像我對他說的，能讓他在金塊我感到很榮幸。」

克倫克接著說：「因為我過去太多年，都看著他在奧克拉荷馬讓丹佛球迷心碎，所以他對我們來說一定是一個很棒的人選，無論在場上或場下。我們期待陣中小將在下賽季能成長為更重要的角色，衛斯特布魯克已經看過他們了，所以他一定能夠成為更衣室和場上很重要的一部份。」

金塊是衛斯特布魯克近6年轉戰的第5支球隊，上賽季在快艇由於同位置球員過多，因此難有發揮空間，各項數據來到生涯新低，平均上場22.5分鐘得到11.1分4.5助攻5籃板。

Nikola Jokic Russell Westbrook 衛斯特布魯克 金塊

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