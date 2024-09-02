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NBA／連訓練都在用毒品！前勇士中鋒自曝心理問題導致藥物成癮

聯合新聞網／ 綜合報導
前勇士中鋒考利史坦透露自己曾有毒癮問題，最嚴重時連練球都會大量用藥。 美聯社
前勇士中鋒考利史坦透露自己曾有毒癮問題，最嚴重時連練球都會大量用藥。 美聯社

一步錯步步錯！前勇士國王中鋒考利史坦（Willie Cauley-Stein）近日在一檔節目《NBC Sports Bay Area》中，坦白自己因毒癮問題導致2022年離開NBA，最嚴重時甚至連練球都會大量用藥。

在對抗藥物上癮成功後，考利史坦接受《NBC Sports Bay Area》邀請，上節目與《The Athletic》記者塔克（Kyle Tucker）一同回顧他的治癒之路。「我當時真的很容易就死去。」這位31歲的球員說道。

考利史坦表示會開始食用成癮藥物是在2019年，當時還是國王球員的他在新秀賽季後並未得到一份續約，只能以底薪加盟勇士，再加上他的3名好友在沙加緬度遭到槍擊，其中一位甚至死亡，這一連串不幸導致讓他沾染上可能是盜版的類鴉片毒品藥物。

「這感覺開啟了我心理健康的惡性循環，」他說道：「我試著要處理我的心理問題和球員身分，包括全新的球隊和糟糕的交易，然後我的妻子在那時懷孕了，真的太多奇怪的事情和巨大改變讓我開始試著透過藥物逃離現實。」而事情並沒有好轉，在祖母被診斷出骨癌後，考利史坦的病情更加惡化，最終祖母過世，他也決定進入康復中心治療。

當時這位中鋒效力於小牛（現獨行俠），並且為了避免戒斷症狀，他在訓練期間會服用大量藥物，但他並不知道他所服用的藥物中含有類鴉片止痛劑吩坦尼，這種化學物質擁有比海洛因強50倍的藥效，導致該許多人吸食過量死亡。「我直到自首時才知道，」考利史坦說。

考利史坦分享：「我當時看著我的妻子說：『我的天啊，我太常聽到有孩子們去參加聚會，決定服用類鴉片藥物，再變成吩坦尼，最終死亡。』只來自1顆藥丸，兄弟。但我當初持續服用好幾百顆這種藥丸，服用好幾年，我很可能就是那個結局。」

Willie Cauley-Stein 勇士 國王

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