NBA／想去籃網？續簽熱火無消息 巴特勒曝「喜歡布魯克林」
熱火近年頻頻扮演黑馬，更兩度闖進總冠軍賽，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）功不可沒，不過兩方緣分可能將到盡頭。根據外媒透露，巴特勒近日表示自己「喜歡布魯克林」，讓外界認為他是在暗示下一站將前進籃網。
根據《紐約郵報》表示，巴特勒下個賽季將成為自由球員，並且他「喜歡布魯克林」，似乎是在暗示下一站去處將是籃網。而籃網在送走布里吉斯（Mikal Bridges）後正式進入重建，球隊急需一位核心，巴特勒將會是重要人選。
巴特勒在2021年與熱火簽下4年1.84億美元（約台幣59億）合約，包括2025-26年賽季的球員選項，目前還剩下2年。而他曾表示希望今年休賽季能與熱火簽下延長合約，但球團卻並未有相關動作，恐怕會成為這位34歲球員出走的導火線。
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