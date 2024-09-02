WNBA／籃板數打破聯盟紀錄 里斯回應質疑：我會到籃下對抗
WNBA天空隊球員里斯（Angel Reese）今天狂摘19個籃板，創下聯盟單季最多籃板紀錄，不過球隊最終以74：79輸球。
原紀錄由WNBA歷史籃板王佛爾斯（Sylvia Fowles）保持，她2018賽季出戰34場，拿到404籃板；里斯只花32場就摘下418籃板，本季還有8場比賽，有望將障礙繼續堆高。
里斯和狂熱隊球星克拉克（Caitlin Clark）爭奪新人王，由於個性問題，里斯被許多球迷視為大反派。儘管她擁有驚人籃板能力，但本季投籃命中率僅38.6%，受不少批評。
里斯受訪時也回應外界質疑籃板球來源，「很多人認為我抓自己進攻放槍球，但從統計數據來看不是。有人認為我是最高球員，但事實不是這樣，是因為我能到籃下進行對抗，做很多人不願做的事。」
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