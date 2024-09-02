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NBA／感覺又變回小孩！柯瑞大讚奧運奪金之旅「滿分10分給12分」

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士一哥柯瑞日前受訪時談到五環之旅，滿意直呼「滿分10分給12分」。 路透社
勇士一哥柯瑞日前受訪時談到五環之旅，滿意直呼「滿分10分給12分」。 路透社

勇士一哥柯瑞Stephen Curry）今年在巴黎奧運幫助美國隊擊敗地主法國，成功奪金。日前他受訪時談到這段五環之旅，滿意直呼「滿分10分給12分」。

柯瑞在奧運前4場比賽狀態低迷，不過準決賽和冠軍賽迎來大爆發，共計砍下60分，在對上法國時更是用高難度3分澆熄地主奪冠夢，最終幫助球隊完成奧運5連霸，也獲選總決賽MVP。

柯瑞在接受訪問時就談到這段奇妙經歷，並說道：「感謝家人的犧牲讓我能夠在奧運無所顧忌，盡全力的享受比賽樂趣。當我回顧我的人生經歷時，這一定會是一段很純粹的時刻。這真的很不真實，尤其是結束的方式。我感覺自己又變回了小孩子，滿分10分這段旅程會是12分！」

Stephen Curry 勇士 柯瑞

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