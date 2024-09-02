TPBL／迎接第15個賽季 林書豪：興奮面對挑戰

新北國王隊今天宣布和指標球星「哈佛小子」林書豪繼續合作，林書豪除選擇繼續征戰2024到25新賽季，並與國王球團達成共識延長合約，再擁有一年的球員選擇權。國王宣布消息後，林書豪也在社群宣告，要和弟弟林書緯及其他國王隊友共同奮戰，迎接生涯第15個賽季。

上月剛滿36歲的林書豪寫道：「人家說，爬到巔峰不容易，但要留在巔峰更困難。捍衛總冠軍不會是件容易的事，但我們很興奮期待面對這個挑戰。」

國王上季總冠軍賽力退桃園璞園領航猿隊，系列賽中林書豪遭遇膝傷，休季期間曾透露，若需要動刀就會高掛球鞋，如今確定續戰，他也感謝說：「對於我的健康以及能夠上場打球的每一季都充滿感恩與珍惜。」最後也和球迷預約，新賽季新莊體育館再見。

國王上季摘下PLG總冠軍，本季轉戰職籃新聯盟TPBL，另要代表台灣參與東超聯賽。