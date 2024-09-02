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NBA／老鷹當家楊恩恐出走？球團：市場價碼不如預期

聯合新聞網／ 綜合報導
外界傳老鷹球團打算售出陣中當家楊恩，但不如想像中順利。 美聯社
外界傳老鷹球團打算售出陣中當家楊恩，但不如想像中順利。 美聯社

老鷹近年不斷在季後賽邊緣徘徊，卻始終無法更前進一步。上賽季以東區第10進入附加賽後被公牛淘汰，讓外界傳出球團有重建想法，並打算售出陣中當家楊恩Trae Young），不過並不如想像中順利。

根據NBA內部人士溫德霍斯特（Brian Windhorst）和麥克馬洪（Tim MacMahon）在一檔播客The Hoop Collective中透露，老鷹在今年休賽期探索了楊恩的交易潛力，但並未得到預期中的強大市場與價碼。這讓他們在下賽季陷入挑戰，而選秀資金有限又讓問題變得更複雜，老鷹想在市場尋求補強會受限於楊恩，透過選秀達成重建又因資金問題難以實現，陷入兩難。

25歲的楊恩將迎來進入老鷹的第7年，5年總價值2.15億美元（約台幣68億）的合約也即將到期，新賽季表現會極大程度決定他去留的可能性。溫德霍斯特強調，楊恩現在已經從「最好玩」的階段逐步成為「最有壓力」的階段了，對於他或著球團都是，在談判續約時一定會充滿壓力。

Trae Young 楊恩 老鷹

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