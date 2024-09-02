NBA／「瘋狗貝」歐洲初登場失誤比得分多 網諷：他以為自己能變巨星

「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）今夏前往歐洲，簽下「歷史級」合約加盟以色列球隊「Hapoel Shlomo Tel Aviv」，並在近日迎來初次亮相。不過，這位前NBA老將在新東家首度出賽卻繳出糟糕表現，讓網友留言嘲諷道：「就算去了新聯盟，貝佛利還是老樣子。」

貝佛利過去曾在自家節目《Pat Bev Pod》透露下站將前往「Hapoel Shlomo Tel Aviv」，並且對方表示會滿足他任何需求，是一份「歷史級」的合約。如今迎來新聯盟首戰，他卻繳出糟糕數據，上場15分鐘，以12投1中、三分球4投0中得到3分6助攻，另外造成4次失誤。

看到貝佛利戰績後，網友紛紛在社群留言嘲諷道：「還以為他（貝佛利）可以成為超級巨星」、「新的聯盟，一樣的貝佛利」、「至少這個老兄賺的盆滿缽滿」

另外也有人表示現在的歐洲聯盟強度提高，NBA球員轉戰後也未必能輕鬆應付，「歐洲籃球的競爭力真的已經不像一些美國球員想的這麼簡單了。」