NBA／「瘋狗貝」歐洲初登場失誤比得分多 網諷：他以為自己能變巨星
「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）今夏前往歐洲，簽下「歷史級」合約加盟以色列球隊「Hapoel Shlomo Tel Aviv」，並在近日迎來初次亮相。不過，這位前NBA老將在新東家首度出賽卻繳出糟糕表現，讓網友留言嘲諷道：「就算去了新聯盟，貝佛利還是老樣子。」
貝佛利過去曾在自家節目《Pat Bev Pod》透露下站將前往「Hapoel Shlomo Tel Aviv」，並且對方表示會滿足他任何需求，是一份「歷史級」的合約。如今迎來新聯盟首戰，他卻繳出糟糕數據，上場15分鐘，以12投1中、三分球4投0中得到3分6助攻，另外造成4次失誤。
看到貝佛利戰績後，網友紛紛在社群留言嘲諷道：「還以為他（貝佛利）可以成為超級巨星」、「新的聯盟，一樣的貝佛利」、「至少這個老兄賺的盆滿缽滿」
另外也有人表示現在的歐洲聯盟強度提高，NBA球員轉戰後也未必能輕鬆應付，「歐洲籃球的競爭力真的已經不像一些美國球員想的這麼簡單了。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言