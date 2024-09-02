NBA／霍華德認為Kobe技術比喬丹好 零號探員反駁說法
霍華德（Dwight Howard）近日作客「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）播客節目時語出驚人，認為布萊恩（Kobe Bryant）技術比喬丹（Michael Jordan）強。
灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）日前發表以前球員沒技術言論，引發球迷熱議。魔術強森事後回應，「我不會去回答一個從未拿過冠軍的人，他沒有拿過大學比賽冠軍，甚至不知道有沒有贏過高中冠軍。」
霍華德則在節目上表示，「我認為布萊恩在技術方面比喬丹更好，他吸收喬丹的一切並加強，他做得更好。」
楊恩（Nick Young）也認同霍華德說法；亞瑞納斯則不同意，「為什麼你說布萊恩是強化版喬丹時，只談論95和96年喬丹，布萊恩看起來完全不像84到93年的喬丹，他沒辦法模仿『Air Jordan』。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言