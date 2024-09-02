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NBA／霍華德認為Kobe技術比喬丹好 零號探員反駁說法

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊恩(左)、喬丹(右)。 美聯社
布萊恩(左)、喬丹(右)。 美聯社

霍華德（Dwight Howard）近日作客「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）播客節目時語出驚人，認為布萊恩（Kobe Bryant）技術比喬丹（Michael Jordan）強。

灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）日前發表以前球員沒技術言論，引發球迷熱議。魔術強森事後回應，「我不會去回答一個從未拿過冠軍的人，他沒有拿過大學比賽冠軍，甚至不知道有沒有贏過高中冠軍。」

霍華德則在節目上表示，「我認為布萊恩在技術方面比喬丹更好，他吸收喬丹的一切並加強，他做得更好。」

楊恩（Nick Young）也認同霍華德說法；亞瑞納斯則不同意，「為什麼你說布萊恩是強化版喬丹時，只談論95和96年喬丹，布萊恩看起來完全不像84到93年的喬丹，他沒辦法模仿『Air Jordan』。」

Kobe 喬丹 霍華德

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