NBA／批戈貝爾不配多座DPOY 霍華德：他不是頂尖防守者

灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）生涯4度獲選年度最佳防守球員（DPOY），也以防守著名的霍華德（Dwight Howard） 近日直言，戈貝爾不配拿那麼多獎。

戈貝爾經常在季後賽被後衛拉出來點名，遭外界質疑防守能力，曾3度獲得DPOY的霍華德也表示，「我不想說任何人壞話，但我不認為他應得那麼多DPOY，我認為他作為團隊防守者很不錯，但不足以拿這麼多獎，我不認為他是一名頂尖防守者。」

霍華德進一步解釋，「當你身高216公分，擁有運動能力出色的隊友，你不需做太多，只要彌補隊友錯誤，在禁區內站好位置就行。」

「我覺得他是一名優秀團隊防守者，但我看不到他做DPOY該做的事，我不認為他是頂尖防守者。」霍華德說。

「魔獸」霍華德曾經連3季贏得年度最佳防守球員，生涯共4度進入年度最佳防守第一隊，1次第二隊；拿下5屆籃板王和2次阻攻王。