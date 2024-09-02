WNBA／克拉克持續火力大爆發 打破隊史新秀得分紀錄
從高中、大學一直到WNBA都是話題人物的女射手克拉克（Caitlin Clark），如今手中紀錄又多了一項。她今天打破傳奇名將凱欽絲（Tamika Catchings）的紀錄，成為WNBA印第安納狂熱隊的新人得分王。
WNBA印第安納狂熱隊（IndianaFever）今天以100比93擊敗達拉斯飛馬隊（DallasWings），這場比賽克拉克拿下28分，超越凱欽絲成為隊史新秀得分王。
凱欽絲2002年在狂熱隊的新人球季，打了32場拿下594分，也獲選為當年WNBA年度最佳新人；克拉克今年以新人姿態已拿下617分，同時狂熱隊還有7場例行賽尚未進行。
克拉克在這場勝利以19投10中拿下28分，包括5顆三分球，同時還繳出12次助攻與4個籃板。
這場比賽同時也寫下另一項重要成績，飛馬隊的奧貢博瓦爾（Arike Ogunbowale）三分球投16進9，打平了由米契爾（Kelsey Mitchell）與洛伊德（Jewell Loyd）共同保持的WNBA單場三分球紀錄。
狂熱隊憑著這場勝利，今年戰績已提升至17勝16負，目前聯盟排名第6，全隊極可能自2016年以來，首次進入WNBA季後賽。
克拉克似乎也將追隨凱欽絲的腳步，有望成為WNBA年度最佳新人。
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