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籃球／「表弟」卡森斯拒CBA 千萬月薪轉打超三聯賽

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
前NBA球星表弟卡森斯以巨額薪資加盟中國超三聯賽。 美聯社
前NBA球星表弟卡森斯以巨額薪資加盟中國超三聯賽。 美聯社

前知名NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）到中國打球，改打三對三籃球，中國超三聯賽為何有吸引力？曾來台灣打球的被曝以35萬美元（約台幣1122萬）巨額月薪，加盟中國超三聯賽無錫文旅惠汕，34歲的卡森斯並不是被CBA球隊看衰，只是他不滿足於報價，反而超三聯賽的賽程相對輕鬆，同時也有巨大的商機與發展潛力，成立才第3年的超三聯賽，與FIBA等國際賽事接軌。

卡森斯去中國撈金

曾經來台灣打球的前NBA球星卡森斯，將前往中國改打三對三籃球聯賽（超三聯賽），據悉會以35萬美元的巨額月薪，加盟無錫文旅惠汕，超三聯賽每個月比賽日約是7、8天，一天2戰，平均下來卡森斯每場出賽約有1.4萬美元。

34歲的卡森斯在2022年離開NBA後，成為浪人球星，2023年加盟波多黎各聯賽的瓜伊納波大都會隊，2024年加盟T1聯賽台啤永豐雲豹隊，2024年6月加盟TAT聯賽的野馬隊，拿下台灣站冠軍，隨後又在8月前進菲律賓加盟三寶顏勇士，同時拿下菲律賓站冠軍，而不到2個月內換4隊，卡森斯又告別TAT聯賽。3個月內3冠的身手與話題度，卡森斯並不缺CBA（中國籃球聯賽）的球隊追捧。

超三聯賽有商機

卡森斯之所以選擇超三聯賽，可能與薪資和發展性都有關，首先是CBA球隊對他開出的薪資，場均薪俸並未比超三聯賽多很多，甚至超三聯賽的比賽時間更短、更免去受傷顧慮；其次是超三聯賽的吸引力，中國籃球聯賽發展十分迅速，三對三籃球逐漸登上職業殿堂，超三聯賽就是中國積極主推的聯賽系統，旗下還有超三衛星聯賽、3WL（女子聯賽）。

今年僅是超三聯賽的第3年，但賽制、結構都迎來大改變。根據第2賽季的球迷反響，該季的巡迴賽賽制，不利於培養球迷觀賽基礎，許多球迷看完分站後對下一場的期待，只能等待隔年，因此本季設立了大區賽，固定在10個賽區，俱樂部也積極與屬地城市加深連結，打造「一支隊，一座城」的球迷文化，超三聯賽更與FIBA 3X3等國際賽接軌，探討積分互認，未來商機不可限量。

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