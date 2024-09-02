NBA／安戴托昆波回希臘舉辦婚禮 隊友米道頓擔任伴郎
根據希臘媒體報導，NBA球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天在希臘與愛情長跑多年的女友完婚，公鹿隊友米道頓（Khris Middleton）擔任伴郎，NBA名將詹姆斯（LeBron James）等人也現身祝福。
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與女友瑪莉亞（Mariah Riddlesprigger）育有3子。安戴托昆波出生希臘，父母是來自奈及利亞的移民。
法新社引述希臘媒體報導，字母哥今天晚間的婚禮地點在希臘南部伯羅奔尼梭（Peloponnese）皮洛斯（Pylos）附近的豪華納瓦里諾海岸（Costa Navarino）度假村，為3天婚慶活動的高潮，其中8月30日有白色禮服派對，隔天有奈及利亞主題聚會。
希臘天空電視台（Skai TV）報導，安戴托昆波的老友米道頓是伴郎，這場婚禮採東正教和天主教「混合」儀式。
據報約有200位嘉賓出席婚禮，包括NBA球星詹姆斯和希臘男籃國家隊總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis），以及希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與家人。
希臘「領先報」（Proto Thema）網站報導，字母哥希望婚禮絕對不對外公開，謝絕媒體採訪。
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