NBA／獨行俠如何活用湯普森？老闆庫班給出答案

湯普森（Klay Thompson）今年休賽季決定離開效力13年的勇士，投向獨行俠的懷抱，被視為球隊重要的補強，也是戰力能否更上層樓的關鍵。

針對如何使用這位超級射手，老闆庫班（Mark Cuban）表示，他認為湯普森只需要在底線等待接應出手三分球就行，希望他會比在勇士打得更輕鬆。

「湯普森顯然是很重要的補強，」庫班說道，「他是對方重點盯防的球員，三分命中率超過4成。當他效力勇士時，他必須一直處於移動的狀態，這是他們的進攻體系，透過大量掩護跑出機會。但你知道我們球風不是這樣。」

湯普森生涯有出賽的11個賽季中，有9季的三分命中率超過4成，即便是上季狀態欠佳，也有38.7%的水準。

「當然，我們會為他制定一些戰術，但他只需要待在底線，接應唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）的傳球就可以了。」庫班說。

對於重新適應獨行俠的進攻模式，湯普森先前曾表示：「能夠和唐西奇、厄文一起打球，這就是吸引我的地方；特別是看了今年的總冠軍賽，我對於他們隊友之間的化學效應感到驚訝。我認為我們有機會做一些特別的事情，然後去贏得總冠軍。」

總教練基德（Jason Kidd）則提到，「我們真的相信他能給我們帶來一些我們以前所沒有的東西。」