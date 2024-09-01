NBA／試訓勇士沒下文！「巴西KD」加盟以色列豪門

在巴黎奧運有著突出表現的「巴西KD」卡巴克洛（Bruno Caboclo），看似打開了重返NBA的大門，先前傳出他正在為金州勇士試訓，也傳出克里夫蘭騎士對他感興趣，密切關注中。

不過根據最新消息，卡巴克洛想要站上NBA舞台恐怕要等一等了，因為他確定會和以色列豪門球隊特拉維夫夏普爾（Hapoel Tel Aviv）簽下合約。

現年28歲的卡巴克洛，他在2014年NBA選秀會以首輪第20順位被暴龍隊選中，擁有6呎9吋身高和231公分長臂，曾被譽為「巴西KD」。不過卡巴克洛始終未獲得重用，只在NBA打7個賽季共105場，場均4.2分2.6籃板，2020-21賽季後就轉戰歐洲籃壇。

卡巴克洛今年代表巴西男籃出征巴黎奧運，分組賽面對日本隊，繳出33分17籃板統治級數據，8強賽力戰美國男籃又狂攻30分6籃板，重新掠奪外界目光。

報導指出，卡巴克洛預計會簽下1年150萬美元的合約，同時以色列特拉維夫夏普爾也必須向塞爾維亞貝爾格萊德游擊隊支付60萬美元的買斷費。

事實上，卡巴克洛尋找簽約NBA球隊的同時，當時傳出加入特拉維夫夏普爾也是選項之一。值得一提的是，卡巴克洛的隊友正好是今夏甫加入的後衛貝佛利（Patrick Beverley）。