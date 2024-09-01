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NBA／安戴托昆波回希臘辦婚禮 詹姆斯、姆巴佩見證幸福

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波和家人。圖取自安戴托昆波臉書。
安戴托昆波和家人。圖取自安戴托昆波臉書。

根據希臘媒體爆料，密爾瓦基公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本周將在希臘度假勝地科斯塔納瓦里諾（Costa Navarino）舉辦一場秘密婚禮，包括詹姆斯（LeBron James）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、小威廉絲（Serena Williams）等體壇巨星都共襄盛舉。婚禮一共邀請了200位嘉賓，整個活動將為期3天，同時考量到隱私，過程中禁止使用手機。

「字母哥」安戴托昆波與女友瑪莉亞（Mariah Riddlesprigger）已經交往10年，兩人育有3個孩子，分別是4歲的利亞姆（Liam Charles Antetokounmpo）、3歲的馬弗利克（Maverick Antetokounmpo）和才11個月大的小女兒伊娃（Eva Brooke Antetokounmpo）。

希臘媒體透露，由於安戴托昆波和瑪莉亞所信仰的並非同一宗教，所以在儀式上採取混合的模式。

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