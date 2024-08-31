聽新聞
test
0:00 / 0:00
WNBA／超級新秀對決門票均價創紀錄 克拉克得分飆新高
WNBA印第安納狂熱隊在美國時間周五前往芝加哥天空隊主場踢館，這是兩隊本季例行賽最後一次交手，兩大超級新秀克拉克（Caitlin Clark）和里斯（Angel Reese）的對決讓這場比賽未演先轟動。
根據二手門票交易網站《TickPick》的資料顯示，此戰在開打之前的平均售價高達334美元（約台幣10700元），寫下WNBA例行賽史上平均票價最貴紀錄。就連最便宜的門票也喊到164美元（約台幣5200元）。相比之下，同時間其他賽事的最便宜票價也不過15美元（約台幣480元）。
值得一提的是，兩隊前一次碰頭的平均票價已經達到287美元（約台幣9100元），同時在《ESPN》創造平均230萬人次的觀看數據。
克拉克此戰威風八面，三分球9投5中豪取生涯新高31分，且送出12次助攻，帶領狂熱隊以100比81大勝芝加哥天空。這是她本季第11次雙十演出，更成為史上第一位單季3度至少25分10助攻的球員。
至於里斯雖然所屬球隊慘敗，她仍獲得10分11籃板，累積23次雙十，打破了與查爾斯（Tina Charles）並列的23次新秀雙十紀錄，並超越佛爾斯（Sylvia Fowles）創造的芝加哥球季紀錄。此外，里斯還創下399個籃板的新秀紀錄。
加上這場大勝，印第安納狂熱本季對上芝加哥天空取得3勝1敗優勢，加上球隊勝率達5成，遠勝過天空隊的11勝20敗，《ESPN》指出這可能讓年度最佳新秀的競爭畫下句點。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言