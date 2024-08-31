TPBL／「最強保全」阿修羅回鍋 雲豹洋將陣容到齊
TPBL桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布簽下前台鋼獵鷹隊美籍禁區悍將阿修羅（Robert Upshaw III），新賽季4位洋將陣容全數到齊，將以嶄新的陣容挑戰TPBL元年賽季，全力完成連兩年奪冠目標。
阿修羅身高213公分、臂展達228公分，不但身材厚實，進攻手段也相當多元，除具備純熟的禁區單打腳步，也有外線投射能力，防守端擅於鞏固籃板、火鍋封蓋，他曾於2022-23賽季效力台鋼獵鷹，繳出場均21.8分、12籃板、3.3助攻與1.5次阻攻的亮眼數據，加上頻頻演出爆扣戲碼搭配雙手高舉上下擺動的招牌手勢，更屢屢帶動球場氣氛。
而阿修羅在來台打球前曾擔任保全工作，在球場上展現出優異成績後，被球迷稱為「最強保全」。對於簽下阿修羅，雲豹球團營運長顏行書說：「阿修羅與另兩位禁區洋將威廉斯、桑德斯都有各自強項，在功能性不同情況下，能針對對手擺出不同陣型，我們希望借重他的得分火力，提供教練團不同戰術選擇，而且在陣容安排上能有更多變化與彈性。」
對於即將重返台灣，阿修羅說：「在台灣打球是我職業生涯中一段很美好的時光，我已經等不及與桃園的球迷們見面，會盡快融入球隊，以最好狀態迎接新賽季。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言