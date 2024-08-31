TPBL／「最強保全」阿修羅回鍋 雲豹洋將陣容到齊 

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布簽下前台鋼獵鷹隊美籍禁區悍將阿修羅（Robert Upshaw III），新賽季4位洋將陣容全數到齊，將以嶄新的陣容挑戰TPBL元年賽季，全力完成連兩年奪冠目標。

阿修羅身高213公分、臂展達228公分，不但身材厚實，進攻手段也相當多元，除具備純熟的禁區單打腳步，也有外線投射能力，防守端擅於鞏固籃板、火鍋封蓋，他曾於2022-23賽季效力台鋼獵鷹，繳出場均21.8分、12籃板、3.3助攻與1.5次阻攻的亮眼數據，加上頻頻演出爆扣戲碼搭配雙手高舉上下擺動的招牌手勢，更屢屢帶動球場氣氛。

而阿修羅在來台打球前曾擔任保全工作，在球場上展現出優異成績後，被球迷稱為「最強保全」。對於簽下阿修羅，雲豹球團營運長顏行書說：「阿修羅與另兩位禁區洋將威廉斯、桑德斯都有各自強項，在功能性不同情況下，能針對對手擺出不同陣型，我們希望借重他的得分火力，提供教練團不同戰術選擇，而且在陣容安排上能有更多變化與彈性。」

對於即將重返台灣，阿修羅說：「在台灣打球是我職業生涯中一段很美好的時光，我已經等不及與桃園的球迷們見面，會盡快融入球隊，以最好狀態迎接新賽季。」