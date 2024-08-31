NBA／板凳鐵衛寫傳奇數據 4年4500萬美元續留溜馬

季後賽表現優異的溜馬後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell），今天與球團達成續約協議，雙方將簽下4年4500萬美元（約台幣14.4億）的合約，將效力到2028-29年賽季。

麥克康奈爾下個賽季進入合約年，年薪為930萬美元，加上這份續約，總價將達到5400萬美元。

現年32歲的麥克康奈爾當初並未在選秀會上獲得青睞，一開始在費城找到上場機會，2019年夏天選擇加入溜馬；主要擔任替補控衛的他，攻守兩端的表現頗受倚重。

特別是上個賽季，麥克康奈爾繳出場均10.2分5.5助攻2.7籃板1抄截的成績，得分創下生涯新高，且替補送出的助攻數居全聯盟第2多，僅次於國王的蒙克（Malik Monk）。

在溜馬殺進東區冠軍賽過程中，麥克康奈爾也是居功厥偉，季後賽場均11.8分同樣寫下生涯最佳；據統計，麥克康奈爾是名人堂球員庫柏（Michael Cooper）之後，唯一一位能在季後賽以替補身分拿到至少10分5助攻的球員（至少出賽10場）。

麥克康奈爾生涯曾3次拿下大三元，其中2021年3月3日對騎士一戰更演出罕見的16分13助攻10抄截大三元。

溜馬在今年休賽季已經陸續與幾位主力核心球員如席亞康（Pascal Siakam）、托平（Obi Toppin）、奈哈德（Andrew Nembhard）和麥克康奈爾達成續約，維持未來競爭力。