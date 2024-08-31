NBA／快艇端3年5860萬美元合約 續留禁區悍將祖巴茲

進入合約年的快艇中流砥柱祖巴茲（Ivica Zubac），與球團達成3年5860萬美元（約台幣18.8億）的續約協議，將會效力到2027-28年賽季，未來4年他的總薪資將達到7000萬美元。

來自波士尼亞的祖巴茲，生涯初期效力湖人，但未獲重用，直到被交易到同城的快艇之後，才打出屬於自己的一片天。

在近幾年主打側翼小球的快艇陣中，祖巴茲宛如成了禁區魔獸，支撐住攻守兩端的苦差事。上季他場均貢獻11.7分9.2籃板1.4助攻1.2阻攻，得分創下生涯新高，籃板則是次高，投籃命中率高達64.9%，居聯盟第3；特別是在季後賽對獨行俠的系列賽中，他平均拿下16.2分，表現相當優異。

另外還有數據顯示，祖巴茲上季在禁區限制對手命中率僅49.6%，這是聯盟至少在籃下防守200次投籃的球員中最好的成績表現。

快艇今年休賽季失去明星前鋒喬治（Paul George），但以兩年7000萬美元的價碼留下哈登（James Harden），且先後補進貝頓（Nicolas Batum）、波特（Kevin Porter Jr.）和瓊斯（Derrick Jones Jr.），如今順利續留祖巴茲，球隊也期盼在新球場加持下，透過當家球星雷納德（Kawhi Leonard）恢復健康，在西區持續展現競爭力。