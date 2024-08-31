NBA／灰熊傷兵魔咒再起？19歲小將右腳骨折 下周動手術
上個賽季遭受嚴重傷病麻煩的灰熊似乎還沒擺脫厄運！根據官方消息透露，陣中19歲小將傑克森（GG Jackson）因右腳第五蹠骨骨折，必須接受手術治療，還無法確定何時能夠歸隊。
二輪出身的傑克森在上季球隊陣容殘缺情況下，繳出場均14.6分4.1籃板1.2助攻的表現，入選年度最佳新秀第二隊，在面對強權金塊一戰中曾轟進44分12籃板，被看好能夠成為灰熊新賽季的強力救火隊。消息指出，傑克森是在達拉斯打球時不慎受傷，預計會在下周接受手術。
儘管官方還無法確認其休養時間，但有醫學專家透露，這類傷勢的復健時間大概需要7星期，避免右腳負重；若要恢復正常活動包括運動在內，則是要3到4個月的時間，這對於新賽季尋求重振雄風的灰熊來說，肯定是負面消息。
上季灰熊在傷兵影響下，一共使用51套先發陣容，最終僅拿下27勝55敗，排名西區第13。
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