NBA／灰熊傷兵魔咒再起？19歲小將右腳骨折 下周動手術

上個賽季遭受嚴重傷病麻煩的灰熊似乎還沒擺脫厄運！根據官方消息透露，陣中19歲小將傑克森（GG Jackson）因右腳第五蹠骨骨折，必須接受手術治療，還無法確定何時能夠歸隊。

二輪出身的傑克森在上季球隊陣容殘缺情況下，繳出場均14.6分4.1籃板1.2助攻的表現，入選年度最佳新秀第二隊，在面對強權金塊一戰中曾轟進44分12籃板，被看好能夠成為灰熊新賽季的強力救火隊。消息指出，傑克森是在達拉斯打球時不慎受傷，預計會在下周接受手術。

The 2023-24 Kia NBA All-Rookie Second Team:



▪️ Keyonte George of @utahjazz

▪️ GG Jackson II of @memgrizz

▪️ Dereck Lively II of @dallasmavs

▪️ Amen Thompson of @HoustonRockets

▪️ Cason Wallace of @okcthunder pic.twitter.com/1QaumdqzYo — NBA Communications (@NBAPR) 2024年5月20日

儘管官方還無法確認其休養時間，但有醫學專家透露，這類傷勢的復健時間大概需要7星期，避免右腳負重；若要恢復正常活動包括運動在內，則是要3到4個月的時間，這對於新賽季尋求重振雄風的灰熊來說，肯定是負面消息。

上季灰熊在傷兵影響下，一共使用51套先發陣容，最終僅拿下27勝55敗，排名西區第13。