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NBA／奧運期間跳投失準 泰托姆坦言：在美國隊節奏不好抓

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆在奧運場上沒有太多發揮空間。 美聯社
泰托姆在奧運場上沒有太多發揮空間。 美聯社

勇奪個人首座NBA總冠軍的泰托姆（Jayson Tatum），卻沒想到在代表美國隊出征奧運時幾乎是遭到棄用，6場比賽中有2場坐冷板凳，另外4場的場均出賽時間僅有17.7分鐘。這種出乎意料的狀況也成為外界熱議的焦點。

在勇士主帥柯爾（Steve Kerr）執教體系下，身處美國男籃的泰托姆顯得格格不入，加上詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）兩大巨星壓陣，這讓泰托姆難以找回自己的比賽模式。據統計，泰托姆整個奧運期間的投籃命中率僅38.1%，沒有命中任何一記跳投，可說是很罕見的情況。

「我知道我在美國隊沒有命中跳投。我也不知道什麼原因，或許是平均法則吧，」泰托姆坦言，「在美國隊打球的節奏很詭異，你永遠不知道什麼時候才能拿到球，但這就是你必須經歷的情況，之前東京奧運也是。」

泰托姆表示，自己不會因此喪失投籃的自信，「很多事情不見得會按照你期望的方式進行，我學會如何去看待這一切。你只能繼續前進，我會為下一個賽季的到來做好準備。」

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