NBA／陸媒曝崔永熙有望雙向合約加入籃網 年薪1850萬美元

今夏前往美國挑戰NBA的中國大陸21歲前鋒好手崔永熙，雖然無緣在選秀會上得到青睞，但隨後仍是與波特蘭拓荒者簽下《Exhibit 10》合約。如今根據陸媒爆料，布魯克林籃網傳出會以一份為期兩年的雙向合約簽下崔永熙，將有機會圓夢踏上NBA賽場。

陸媒《北京青年報》記者宋翔在報導中提到，崔永熙先前曾在籃網進行試訓，其表現有得到認可；更指出籃網總管馬克斯（Sean Marks）曾考察過崔永熙的表現。

根據NBA薪資規定，本季的雙向合約薪資為57萬8577美元（約台幣1850萬元），最多出賽場次為50場。崔永熙雖是2年合約，實際上僅首年有保障。

身為NBA首位華人老闆，蔡崇信所擁有的籃網一直以來都願意給予亞洲球員機會，包括林書豪、渡邊雄太等，其中後者或許就是崔永熙可以效仿的對象。靠著雙向合約爭取機會，進而實力被肯定，得以踏上NBA賽場。

身高6呎7吋的崔永熙，先前效力於CBA廣州龍獅隊，與台灣好手陳盈駿曾是隊友。如今他遠赴太平洋彼岸挑戰籃球最高殿堂，陳盈駿也在近日確定轉戰北京首鋼，將簽下D類頂薪2年合約，年薪將近2700萬台幣。

目前崔永熙加盟的傳聞僅是陸媒披露的內容，籃網方面還沒有確切的消息出來。