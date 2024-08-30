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NBA／大讚鵜鶘威廉森瘦身有成 安東尼提醒：要維持狀態
鵜鶘隊「胖虎」威廉森（Zion Williamson）日前被拍到瘦身有成，傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）大讚之餘，也提醒威廉森要保持下去。
威廉森先前出席一場籃球訓練營，與2位小球迷合照，可發現他身材消瘦。安東尼近日在播客節目上，也稱讚威廉森，「他看起來處於生涯最佳狀態，但不只要達到這個狀態，還要保持下去。這是一個漫長的賽季，真的需要付出努力來維持這狀態，不會有休息日。」
儘管威廉森在場上表現很有統治力，但經常在受傷，被部分球迷質疑不夠自律。他生涯5季只出賽184場，平均能得到24.7分6.5籃板4.1助攻，投籃命中率59.2%。
安東尼也呼籲小老弟，「我們喜歡復仇和逆襲故事，這是人們喜愛的東西。我們會一直為威廉森加油，他回來後要證明是認真的，不能再像前幾年隨便，這是關鍵。」
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