NBA／窮到連電話費都要借！法官允「大寶貝」拍紀錄片 暫緩入獄

由於自己的紀錄片還沒拍完，因詐欺罪被判40個月徒刑的塞爾蒂克隊2008年總冠軍成員「大寶貝」戴維斯（Glen Davis）將可延後入獄，根據律師說法，延後入獄將有助於讓戴維斯負擔起8萬美元（約255萬台幣）賠償金。

戴維斯和20幾名前NBA球員與醫師近幾年因涉及NBA健康與福利計畫詐欺案被捕，犯罪手法為向聯盟謊稱不存在或不必要的醫療行為已詐取保險金，不法所得預估超過500萬美元（約1.5億台幣）。曼哈頓聯邦法院今年5月判戴維斯40個月徒刑和8萬美元賠償金，原定本周日入監，但戴維斯的律師表示他還有紀錄片沒拍完，而片酬與影片收入有助於賠款，因此法官同意他延後至10/22才服刑。

戴維斯的律師律師甚至表示他一貧如洗，還曾向她商借800美元（約2.5萬台幣），以免手機被停話。法官在批准延遲入獄的命令中寫道：「對這部片的經濟回報持樂觀態度，他欠受害者大量賠償。」不過戴維斯本人貌似對於入獄不以為然，還公開表示：「進監獄大概是唯一能阻止我吃漢堡的事了。」

Glen Davis reacts to being sentenced to 40 months in federal prison 😢 pic.twitter.com/nNFlEyE43s — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) 2024年5月9日

戴維斯的8季NBA生涯，除塞爾蒂克外還曾效力魔術、快艇等對，直到2015年9月腳踝動刀才終止了他的籃球生涯。戴維斯在NBA累計出賽514場，121場先發，每場平均8.0分、4.4籃板，因為壯碩的體格配上與身型不協調的娃娃臉被叫做「大寶貝」，生涯唯一獲得的榮譽是2008年與綠衫軍一同奪冠。