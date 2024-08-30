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NBA／美國隊誰最會噴垃圾話？哈勒戴：愛德華一直說不停

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華。 美聯社
愛德華。 美聯社

美國男籃在巴黎奧運完成5連霸偉業，球員們也經常在場上展現好感情。哈勒戴（Jrue Holiday）近日受訪時直呼，愛德華（Anthony Edwards）是最愛說垃圾話球員。

本屆美國隊有詹姆斯（LeBron James）等多名老將，但哈勒戴心目中最愛說垃圾話的球員，是年紀最小的愛德華，「100%是愛德華，他是一名很棒的球員，你會看到他很長一段時間都在說垃圾話。」

今年季後賽愛德華帶領灰狼橫掃太陽隊，比賽中他對偶像杜蘭特（Kevin Durant）狂噴垃圾話，反而得到杜蘭特讚美，「那些在上場說話的球員，會證明自己能做到，他在這個系列賽就是這麼做，他拚盡全力，因此會更尊重他。」

值得一提的是，2年前上映的影集「必勝球探」中，愛德華正好飾演一名愛說垃圾話的球員，如今有不少人恍然大悟，原來他是本色出演。

Anthony Edwards Jrue Holiday

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