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NBA／生涯對綠衫軍命中率最佳 華克爭取成為衛冕關鍵拼圖

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
華克(左)尋求在波士頓拿到一份正式合約。 美聯社
華克(左)尋求在波士頓拿到一份正式合約。 美聯社

上季離開湖人後與籃網簽下一年短約的華克（Lonnie Walker IV），總計替補出賽58場，在17.4分鐘上場時間內繳出9.7分2.2籃板1.3助攻的成績，三分球命中率也有38.4%的水準。

不過在進入自由市場後，正值26歲當打之年的華克卻是乏人問津，直到日前才以一份「Exhibit 10」加入衛冕軍塞爾蒂克行列，期盼能夠爭取進入開季大名單之中。

長期轉播塞爾蒂克的媒體人葛蘭德（Sean Grande）分析了華克上季面對綠衫軍的表現，其投籃命中率為57%，三分球更是13投8中，也是全隊面對塞爾蒂克防守效率最好的球員；此外，在華克上場的64分鐘裡，籃網隊的正負值-18，不在場的128分鐘，籃網隊正負值為- 64。

同時，華克整個生涯對上塞爾蒂克的投籃命中率高達59%，這是他對聯盟任何一支球隊中最高表現。

目前塞爾蒂克有14位球員是保障合約，剩下一個名額做為彈性使用，特別是考量他們團隊薪資已經超過豪華稅第二道門檻，在運用上勢必會相對謹慎。

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