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NBA／柯瑞19.9億天價續約勇士 1人薪水可簽下同城運動家隊

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞與勇士隊簽下天價合約，26-27球季的薪水可將同城的大聯盟運動家隊買下。 美聯社
柯瑞與勇士隊簽下天價合約，26-27球季的薪水可將同城的大聯盟運動家隊買下。 美聯社

勇士今天以一年6260萬美元（約19.9億台幣）價碼與柯瑞Stephen Curry）延長合約，讓他成為「五億俱樂部」成員，而這份年薪已超越大聯盟同樣身在加州的運動家隊薪資，可謂「1人抵全隊」

根據《Sportrac》統計，今年運動家全隊薪資加總為6250萬美元，全隊薪資最高的為史崔普林（Ross Stripling），年薪1250萬美元，而柯瑞在與勇士延長合約後，2026-27最後一個球季年薪為6260萬美元，等同柯瑞1人就可簽下整支運動家隊。

運動家因為即將搬離奧克蘭，加上戰績低迷，進場人數自然不多，連帶影響全隊收入，去年吞下全聯盟最多112敗，本賽季至今在美聯西區排倒數第二，戰績僅優於天使隊。

NBA Stephen Curry 柯瑞

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